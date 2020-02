FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Aixtron haben am Donnerstag nach Veröffentlichung der Zahlen und der Prognose für 2020 nachgegeben. Auf Tradegate verloren die Papiere drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit geriet der Kurs allerdings nur unwesentlich stärker unter Druck als der angeschlagene Gesamtmarkt.



Ein Händler sprach von einer zurückhaltenden Prognose des LED-Spezialisten für die Profitabilität. Aixtron rechnet mit einer Ebit-Marge von 10 bis 15 Prozent. "Einige Analysten liegen mit ihren Annahmen am oberen Rand dieser Spanne", sagte der Händler.



Auf kurze Sicht werde der Aktienkurs jedoch ohnehin von den drohenden negativen Folgen des Coronavirus (Covid-19) bestimmt, zumal Aixtron den Ausblick unter eben diesen Vorbehalt gestellt habe./bek/zb



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

