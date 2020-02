Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbHEinstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaAUnternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2019 Empfehlung: Halten seit: 27.02.2020 Kursziel: 110,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.05.2019, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen, Alexander LanghorstUmsatz- und Ergebnisziele auch in 2019 wieder erreicht Einmal mehr kann die CEWE Stiftung & Co. KGaA nach einem durch ein starkes Weihnachtsgeschäft geprägten Schlussquartal auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Dabei wurde unsere letzte Umsatzschätzung, die bereits ein Stück über dem Zielkorridor des Unternehmens gelegen hatte, sogar noch übertroffen. Getragen wurde die positive Entwicklung auch in 2019 wieder durch das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing. So entwickelten sich denn auch die Absatzzahlen des Bestsellers CEWE FOTOBUCH sowie der produzierten Fotos, die mit Zuwachsraten von jeweils über 7 Prozent deutlich über den jeweiligen Prognosekorridoren ausfielen, sehr erfreulich. Auch das EBIT bewegte sich mit 57,8 Mio. Euro am oberen Rand der Zielbandbreite, wobei hier noch eine Einmalbelastung infolge von Optimierungsmaßnahmen im Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck in Höhe von rund 5 Mio. Euro zu berücksichtigen ist. Bereinigt um diesen Sondereffekt ergibt sich ein Wert von 62,8 Mio. Euro, der damit ebenfalls über der Guidance läge und einer operativen EBIT-Marge von 8,8 Prozent entspräche. Unterstellt man eine normalisierte Steuerquote von 32,5 Prozent auf das um die rund 5 Mio. Euro Restrukturierungskosten bereinigte EBT, dürfte sich das bereinigte Ergebnis je Aktie im Bereich zwischen 5,60 und 5,70 Euro bewegen. Damit läge auch das operative EPS sowohl über dem Zielkorridor von 4,74 bis 5,40 Euro als auch unserer letzten Schätzung von 5,42 Euro. Darin enthalten sind zudem auch noch die Transaktionskosten für die WhiteWall-Übernahme. Dies veranschaulicht unseres Erachtens deutlich, welche enormen Profitabilitätssteigerungen CEWE im letzten Geschäftsjahr operativ erzielen konnte. Im größten und wichtigsten Geschäftsfeld Fotofinishing läuft es weiterhin hervorragend. Dabei wirken sich zum einen die Akquisitionen Cheerz und WhiteWall positiv aus. Zum anderen profitiert der Bereich aber auch signifikant von der CEWE-Innovationskultur, bei der die Mitarbeiter aktiv in die Entwicklung neuer Produktideen eingebunden werden. In diesem Rahmen trafen sich wie jedes Jahr auch jüngst wieder Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa zum 'Innovation Day' in Oldenburg. Zudem baut der Fotospezialist seine Marktstellung in Großbritannien durch eine Exklusivpartnerschaft mit der größten britischen und irischen Drogeriemarktkette Boots weiter aus. Das Geschäftsfeld Einzelhandel ist primär als Marketing- und Absatzkanal für Fotofinishing-Produkte zu betrachten. Der Kommerzielle Online-Druck entwickelte sich zwar zuletzt vor allem aufgrund des anhaltenden Preisdrucks bei LASERLINE unbefriedigend. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Verstärkung der Vertriebsaktivitäten bei LASERLINE mittelfristig auch dieses Geschäftsfeld wieder auf die Erfolgsspur führen werden. Dabei steht CEWE mit einer Eigenkapitalquote von gut 46 Prozent zum 30. September 2019 bilanziell solide dar. Die erwartete Dividendenrendite liegt derzeit immer noch bei 2 Prozent. Auf Basis der starken operativen Entwicklung in 2019, unserer erneut angehobenen Schätzungen und der weiterhin positiven Zukunftsaussichten erhöhen wir unser Kursziel für die CEWE-Aktie auf 110 Euro und empfehlen, das Papier weiterhin zu 'Halten'. Dabei könnten in dem aktuell volatilen Börsenumfeld deutlichere Rücksetzer unter die 100-Euro-Marke auch gute (Nach-)Kaufgelegenheiten bieten.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20151.pdfKontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.