Derzeit kann man es wieder sehr gut beobachten, was passiert, wenn es der Börse einfällt, einmal ein paar Tage völlig abrupt nach unten zu gehen. Dabei sind solche Kursbewegungen an den Märkten eigentlich nichts Besonderes, doch für viele neu dazugekommene Anleger ist es vielleicht das erste Mal, dass sie so etwas erleben. Und schon passiert es, dass die von einem selbst vorher festgelegten Anlagerichtlinien schon wieder infrage gestellt werden. Dabei hatte man sich doch fest vorgenommen, seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...