Zalando hat dank eines soliden vierten Quartals, in dem der Online-Modehändler in die schwarzen Zahlen zurückkehrte, im Gesamtjahr den Gewinn fast verdoppelt.Auch der Umsatz wuchs prozentual zweistellig. Das im August ausgegebene Ziel, beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in der oberen Hälfte der Prognosespanne von 175 bis 225 Millionen Euro zu landen, erreichte der Berliner MDAX-Konzern. Auch beim Umsatzplus blieb das Unternehmen wie angekündigt am unteren Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...