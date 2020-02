BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Mittelstand blickt besorgt auf die Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 in Europa und rechnet mit negativen Folgen für die deutsche Konjunktur. Eine aktuelle Umfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) unter Unternehmern habe ergeben, dass rund 25 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen bereits jetzt die Folgen des Coronavirus spürten, sagte BVMW-Präsident Mario Ohoven dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. "Das ergibt sich schon aus den weltweiten wirtschaftlichen Lieferverflechtungen."

So betrage das Handelsvolumen allein mit der Lombardei, die zu den vom Coronavirus besonders betroffenen Regionen in Europa gehört, rund 44 Milliarden Euro. Das entspreche in etwa dem Japan-Geschäft. "Die Auswirkungen des Coronavirus werden das Wachstum in Deutschland in diesem Jahr erheblich dämpfen", zeigte sich Ohoven überzeugt. "Ich gehe davon aus, dass die Wirtschaft 2020 so gut wie nicht mehr wachsen wird."

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht indes sein Bundesland gut auf das Coronavirus vorbereitet. Dort sind inzwischen fünf Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Absperrungen wie in Italien könnten vorerst ausgeschlossen werden, sagte Laumann im ZDF-Morgenmagazin auf eine entsprechende Nachfrage.

February 27, 2020

