tmc Content Group AG: Aktionärin beantragt ausserordentliche GeneralversammlungDGAP-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung tmc Content Group AG: Aktionärin beantragt ausserordentliche Generalversammlung27.02.2020 / 09:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Eine Aktionärin der tmc Content Group AG, die Prime Capital Debt SCS, SICAV-FIS, hat dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass sie die Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangt, anlässlich welcher sie beabsichtigt ihr Fragerecht als Aktionärin auszuüben und die Durchführung einer Sonderprüfung zu verlangen. Auf dieses Begehren hin hat der Verwaltungsrat der tmc Content Group AG beschlossen, eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, die für den 3. April 2020 geplant ist. Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung einschliesslich der vom Aktionär gestellten Fragen ist in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Schweizer Recht und den Statuten der Gesellschaft veröffentlicht.Der Verwaltungsrat der tmc Content Group AG beabsichtigt, die Fragen an der ausserordentlichen Generalversammlung in einer für die Gesellschaftsinteressen und die Geheimhaltungsbedürfnisse der Gesellschaft vertretbare Weise und unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung der Aktionäre zu beantworten, sieht aber keine Notwendigkeit, einer Sonderprüfung zuzustimmen und wird deshalb den Aktionären die Ablehnung beantragen.Zug, den 27. Februar 2020Der Verwaltungsrat der tmc Content Group AGJohn Engelsma Ronny Nobus John WirtKontakt: E-mail: info@contentgroup.ch tmc Content Group AG Poststrasse 24 P.O. Box 1546 CH-6300 Zug Switzerland Tel: +41 41 766 25 30 Fax: +41 62 756 13 6427.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: tmc Content Group AG Poststrasse 24 6300 Zug Schweiz Telefon: +41-41-7662530 Fax: +41-62-7561364 E-Mail: info@contentgroup.ch Internet: http://www.contentgroup.ch ISIN: CH0016458363 WKN: 121527 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 984869Ende der Mitteilung DGAP News-Service984869 27.02.2020 CET/CEST