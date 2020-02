FX/Zinsen: Ein Wort, das ich zum gestrigen Handelstag sehr häufig gelesen habe war "Reassessment" - Neubewertung. Und tatsächlich konnte man den Eindruck gewinnen, dass sich die Parameter bereits leicht verschoben haben. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Covid19-Virus hat sich in China offenbar weiter deutlich verringert und im selben Ausmaß hat der Zustrom in die sicheren Häfen nachgelassen. Dass zunehmend mehr Länder Ansteckungsfälle melden, hat vorerst keine Auswirkungen auf den Devisenmarkt, da die Hoffnung auf Eindämmung bzw. Heilung ebenfalls steigt. Die Beeinträchtigung der Wirtschaft (nun auch in Europa) wird wahrgenommen, führt jedoch in erster Linie zu gestiegenen Erwartungshaltungen an die jeweilige Geldpolitik der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...