In Japan lebende Personen erhalten in der Corona-Krise nun alle eine Direktzahlung von 100.000 Yen (850 Euro). Um die Rezession abzufedern, verteilt die japanische Regierung direkt Geld an seine Bürger. Das sogenannte Helikoptergeld ist eine höchst radikale, aber umstrittene Idee (Pro / Kontra). Für viele Experten ist es eine der letzten Möglichkeiten die Wirtschaft (also den Konsum) anzukurbeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...