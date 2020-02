Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Coronavirus hat die Finanzmärkte weiterhin fest im Griff. An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag zur Eröffnung wieder deutlich nach unten. Der DAX fällt um 1,9 Prozent oder 239 auf 12.536 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 2,0 Prozent auf 3.507 Punkte nach.

"Das, was wir an der Börse im Moment erleben, ist irgendwo zwischen Angst und Panik", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er verweist allerdings auch darauf, dass die Notenbanken für eine zumindest temporäre Beruhigung an den Börsen sorgen könnten. "Die Spekulationen auf eine Zinssenkung sind bereits in vollem Gang", sagt er mit Blick auf die US-Notenbank. Und auch von der Europäischen Zentralbank wird nun im Zweifelsfall eine weitere Zinssenkung erwartet.

Händler verweisen auch darauf, dass der DAX am Mittwoch mit 12.368 Punkten zeitweise noch tiefer gehandelt wurde. Aus charttechnischer Sicht sei eine von weiterhin großen Ausschlägen geprägte neue Handelsspanne zwischen dem Tief vom Mittwoch und dem Bereich um 13.000 Punkte möglich, heißt es in der technischen Analyse der Commerzbank.

Bayer-Dividende leicht unter den Erwartungen

Daneben steht die Berichtssaison im Blick. Im DAX haben Bayer die Zahlen auf den Tisch gelegt. Sie liegen im Rahmen der Erwartungen. Die Dividende bleibt bei 2,80 Euro, hier war etwas mehr erwartet worden. Am Markt steht aber vor allem das Warten auf einen möglichen Vergleich im Glyphosat-Streit in den USA im Blick. Der Kurs fällt um 2,1 Prozent und damit etwa so stark wie der DAX.

Gute Zahlen haben der Zementhersteller Lafarge und der französische Handelskonzern Carrefour vorgelegt. Mit beiden Aktien geht es gegen den Trend um jeweils ein gutes halbes Prozent nach oben.

Die Aktien von WPP brechen um 15,3 Prozent ein. Die Zahlen der weltgrößten Werbeagenturholding sind enttäuschend ausgefallen, heißt es im Handel. "Die Konjunktur im Werbesektor kommt einfach nicht auf die Beine", sagt ein Händler. Dies belastet den Mediensektor, der mit einem Abschlag von 3,2 Prozent der zweitgrößte Verlierer in Europa ist.

Standard Chartered wiederum fallen nach schwachen Zahlen um 4,2 Prozent.

Zalando nach Zahlen sehr schwach

Auch Zalando können sich der Schwäche nicht entziehen. Der Kurs fällt um 6,6 Prozent, obwohl die Zahlen zunächst positiv bewertet wurden. Das Unternehmen rechnet nach einem günstigen vierten Quartal für dieses Jahr mit einem Umsatzwachstum um 15 bis 20 Prozent. Börsianer erwarten zudem, dass das Coronavirus den Trend zu Internet-Käufen weiter beschleunigt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.506,66 -1,99 -71,02 -6,37 Stoxx-50 3.237,11 -2,02 -66,66 -4,88 DAX 12.535,89 -1,87 -238,99 -5,38 MDAX 26.652,38 -1,75 -474,51 -5,86 TecDAX 2.989,96 -1,76 -53,49 -0,83 SDAX 11.862,93 -1,47 -176,37 -5,19 FTSE 6.885,94 -2,22 -156,53 -6,63 CAC 5.573,72 -1,95 -110,82 -6,76 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,52 -0,01 -0,76 US-Zehnjahresrendite 1,30 -0,03 -1,38 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0931 +0,44% 1,0915 1,0878 -2,5% EUR/JPY 120,34 +0,14% 120,21 120,24 -1,3% EUR/CHF 1,0637 +0,04% 1,0628 1,0629 -2,0% EUR/GBP 0,8462 +0,33% 0,8445 0,8419 -0,0% USD/JPY 110,05 -0,33% 110,14 110,53 +1,2% GBP/USD 1,2918 +0,10% 1,2926 1,2921 -2,5% USD/CNH (Offshore) 7,0227 +0,02% 7,0204 7,0281 +0,8% Bitcoin BTC/USD 8.814,26 +0,38% 8.782,26 8.814,01 +22,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,06 48,73 -1,4% -0,67 -20,4% Brent/ICE 52,69 53,43 -1,4% -0,74 -19,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.648,79 1.640,95 +0,5% +7,84 +8,7% Silber (Spot) 18,07 17,95 +0,7% +0,12 +1,2% Platin (Spot) 919,60 914,25 +0,6% +5,35 -4,7% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,3% -0,01 -8,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2020 03:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.