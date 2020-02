Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts009/27.02.2020/09:30) - ESET-Forscher haben eine bisher unbekannte Sicherheitslücke namens "Kr00k" (CVE-2019-15126) in WLAN-Chips der Firmen Broadcom und Cypress entdeckt. Über diese können Hacker eigentlich verschlüsselt übertragene Informationen ausspionieren oder sogar eigene Datenpakete einschleusen. Über eine Milliarde WLAN-fähiger Geräte wie Smartphones, Tablets, Access Points, Router und Smart-Home-Geräte sind von der Schwachstelle betroffen. Dies gilt auch für WLAN-Access Points und Router in Unternehmen, so dass selbst Umgebungen mit gepatchten Client-Geräten weiterhin anfällig sind. ESET hat diese Sicherheitslücke den Chip-Produzenten gemeldet, die bereits Patches veröffentlicht haben. Auch zahlreiche Hersteller haben bereits Updates für betroffene Geräte veröffentlicht. Auch die von ESET geprüften und im Whitepaper aufgelisteten Devices haben bereits einen Patch erhalten. Alle Besitzer sollten umgehend ihre Geräte aktualisieren, sofern dies nicht automatisch erfolgte. Ihre Forschungsergebnisse haben die ESET-Experten auf der derzeit stattfindenden RSA Conference sowie auf Welivesecurity veröffentlicht. "Die Sicherheitslücke Kr00k nutzt einen Prozess aus, der eigentlich bei Unterbrechungen in der WLAN-Übertragung für Abhilfe schaffen soll. Ob eine Störung durch ein schwaches Signal hervorgerufen wird oder es sich um eine Attacke durch Kr00k handelt, ist für die meisten Anwender nicht zu unterscheiden", erklärt Thomas Uhlemann, ESET Security Specialist. "Alle Besitzer WLAN-fähiger Geräte können sich nur durch Updates auf die neueste Firmware-Version schützen." Angreifer kann Datenverkehr einsehen Die Schwachstelle Kr00k führt dazu, dass die Netzwerkkommunikation eines betroffenen Geräts ohne korrekte Verschlüsselung stattfindet. Dieses wird dazu gebracht, einen Schlüssel nach seiner Nutzung im Speicher mit Nullen zu überschreiben. Dieser sogenannte "all-zero Encryption key" hebt die WPA2-Verschlüsselung somit auf und Hacker haben Zugriff auf die Kommunikation. So können sie ohne Probleme mehrere Kilobyte an Daten entschlüsseln und einsehen. Die Entdeckung von Kr00k basiert auf früheren ESET-Forschungen über die Anfälligkeit des Amazon Echo für KRACKs (Key Reinstallation Attacks). Während der Untersuchung von KRACK identifizierten ESET-Forscher Kr00k als eine der Ursachen für die "Neuinstallation" eines "all-zero Encryption" Schlüssels, der bei Tests für KRACK-Angriffe beobachtet wurde. Wer ist betroffen? Kr00k betrifft alle Geräte mit Broadcom- und Cypress-WLAN-Chips, die noch nicht gepatcht wurden. Vorsichtig geschätzt sind über eine Milliarde Geräte betroffen. Bei eigenen Test konnten die ESET Forscher feststellen, dass sich unter den anfälligen Geräte auch jene von Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3) und Xiaomi (Redmi) sowie Access Points von Asus und Huawei befanden. Für diese Geräte wurden in der Zwischenzeit bereits Sicherheits-Updates veröffentlicht. Die Forschungsergebnisse sowie das detaillierte Whitepaper sind auf Welivesecurity verfügbar: https://www.welivesecurity.com/2020/02/26/krook-serious-vulnerability-affected-e ncryption-billion-wifi-devices/ (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200227009

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2020 03:30 ET (08:30 GMT)