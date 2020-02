PowerCell musste im vierten Quartal einen rückläufigen Umsatz verbuchen und rutschte tiefer in die roten Zahlen. Anleger sollten deshalb allerdings nicht in Panik verfallen. Was bei PowerCell eine weitaus höhere Priorität genießt, ist die Zukunft mit Bosch. Hier winkt langfristig signifikantes Umsatz- und Gewinnpotenzial.Im vierten Quartal sank der Umsatz nach 28,1 Millionen Schwedische Kronen im Vergleichszeitraum 2018 auf 27 Millionen Kronen. Pareto-Securities-Analyst Erik Paulsson prognostizierte ...

