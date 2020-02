Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Primärmarktkalender ist heute das italienische Schatzamt mit einer zinsvariablen und zwei gewöhnlichen Anleihen zu finden, so die Analysten der Helaba.Italienische Staatspapiere hätten gestern aufgrund der Virus-Sorgen nochmals unter Druck gestanden. Seit dem Ausbruch in Italien habe sich der 10J-Spread der BTPs gegenüber Bunds um 18 auf aktuell 152 BP ausgeweitet. Die Pendants in Spanien und Portugal hätten sich der Entwicklung nicht gänzlich entziehen können. Der Renditevorsprung spanischer Titel liege momentan bei 75 BP. In Portugal belaufe sich die Differenz auf 71 BP. (27.02.2020/alc/a/a) ...

