Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Sorgen vor den Folgen des Coronavirus haben die internationalen Aktienmärkte in dieser Woche auf Talfahrt geschickt. Auch das Hebel-Depot von DER AKTIONÄR ist deutlich eingebrochen. Einen Überblick über die Entwicklung der Einzelwerte bekommen Sie hier... Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.