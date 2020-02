Unterföhring (ots) - Prominente Unterstützung auf dem Weg zur Schätzmeisterin! Kandidatin Sanja (37) aus Garbsen bei Hannover tritt am kommenden Samstag bei "Alle gegen Einen" live auf ProSieben gegen ganz Deutschland an - und baut auf tatkräftige und schätzsichere Unterstützung ihrer "Promi-Joker": Sängerin und Schauspielerin Vanessa Mai (27) und Comedian Bülent Ceylan (44) sind live im Studio dabei und wollen der Mutter von zwei Söhnen zum Sieg verhelfen. "Ich spiele gern den Joker in der Show - und habe mit Bülent Ceylan einen tollen Partner an meiner Seite. Gemeinsam werden wir das wuppen und Sanja hoffentlich richtig beraten", sagt Vanessa Mai. "Hoffentlich verschätzt sich Kandidatin Sanja nicht, wenn sie sich ausgerechnet auf das Dreamteam Mai-Ceylan verlässt... Ich freue mich auf einen lustigen Abend und hoffe nur, dass ich nicht wie Janin Ullmann in der letzten Woche eine Popcorn-Dusche nehmen muss", sagt Bülent Ceylan.Bauchgefühl ist Trumpf, wenn ein Kandidat gegen die gesamte TV-Nation bei "Alle gegen Einen" antritt. Wer schätzt sich reich? KandidatIn oder TV-Publikum: Wer ist mit seinem Tipp näher dran am Ausgang der ungewöhnlichen Experimente? Dabei geht es um bis zu 100.000 Euro. Doch nur wer bei der finalen Frage richtigliegt, gewinnt seinen Jackpot. Wenn das TV-Publikum am Ende vorne ist, gewinnt einer der mitspielenden TV-Zuschauer - und wird live in der Sendung von Moderator Elton angerufen. Alle TV-Zuschauer können ganz einfach per App an der TV-Show teilnehmen. Die App "Alle gegen Einen" ist kostenfrei im App-Store downloadbar. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie auch auf www.alle-gegen-einen.de."Alle gegen Einen", am 29. Februar um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507 -1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTel. +49 89 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4532056