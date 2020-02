Die Angst vor der Coronakrise hat die Börsen weiter fest im Griff. Nach dem ersten Erholungsversuch am Mittwoch sorgen neue Fälle in Deutschland am Donnerstag erneut für deutliche Verluste. Das Marktumfeld bleibt volatil, die tatsächlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft sind jedoch weiter kaum abschätzbar.Charttechnische Marken spielen im nervösen Marktumfeld derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Worauf Anleger jetzt dennoch achten sollten, erfahren Sie im aktuellen DAX-Check von DER AKTIONÄR ...

