Unter dem Strich verdiente der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz noch 56 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte Sunrise noch einen Reingewinn von 107 Millionen Franken erzielt.Der geplatzte UPC-Deal riss ein Loch von 107 Millionen Franken in die Kasse, wie Sunrise am Donnerstag bekannt gab. Am 22. Oktober hat Sunrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...