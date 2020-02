Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX und um die Aktien von Wirecard, Bayer, Microsoft, Nordex, BYD, Nel und Powercell. Das Coronovirus bleibt weiterhin das dominierende Thema an der Börse. Bisher sind sämtliche Erholungsversuche gescheitert. Der DAX notiert mit 12.540 Punkten nur unweit seines Jahrestiefs, das er gestern bei 12.368 Punkten erreicht hatte. Es wird sicherlich eine Erholung geben, aber wann? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die beiden DAX-Werte Wirecard und Bayer, die am Donnerstag beide unter besonderer Beobachtung stehen, um die Corona-Warnung von Microsoft, um gute Nachrichten für Nordex und BYD und um News und Zahlen von den beiden Wasserstoff-Unternehmen Nel und Powercell. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydornreport.de in den Verteiler ein.