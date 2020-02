Neue Konkurrenz im mittleren Preissegment soll Markt revolutionieren

LIBANON, Beirut, Feb. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Electra entwickelt umweltfreundlichen Supersportwagen der mittleren Preisklasse, mit dem das Unternehmen die Konkurrenz im Elektrofahrzeugmarkt in puncto Leistung, Preis und Klasse ausstechen will Das neue Elektrofahrzeug von Electra basiert auf der besten EV-Technologie auf dem Markt und ist der Inbegriff von Leistung und Fortschritt.



Das wichtigste Ziel von Electra ist, 50 % der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen - die positiven Auswirkungen für die Umwelt spielen dabei eine größere Rolle als große Unternehmensgewinne.

"Wir haben den Markt für Elektrofahrzeuge betrachtet und festgestellt, dass Elektrofahrzeuge entweder sehr teuer sind oder optisch nicht besonders ansprechend für die Kunden. Um das Interesse der Kunden an Elektrofahrzeugen zu erhöhen, haben wir beschlossen, ein Auto zu entwerfen und zu bauen, das der Kategorie Supersportwagen entspricht und dennoch für Kunden mit mittlerem Budget erschwinglich ist", so J. Mohammad, Gründer von EV ELECTRA LTD

EV Electra Limited will die weltweite Umstellung auf nachhaltige Energien vorantreiben - zu erschwinglichen Preisen und ohne Kompromisse bei Design und Leistung.

Das Fahrzeug soll erstmals im 2. Quartal 2020 vorstellt werden, Reservierungen werden kurze Zeit später entgegengenommen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf das Bild oder den untenstehenden Link abrufen.

Erster Pkw von Electra, QUDS 1; erster Pkw von Electra, QUDS 2; erster Pkw von Electra, QUDS 3

Weitere Informationen finden Sie unter www.evelectra.com