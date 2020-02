Solaraktien sind aufgrund des enormen Wachstums klimafreundlicher Energie eine gute Idee. Zudem hat die Umweltbranche den Vorteil wenig konfunktursensibel zu sein - selbst in Tagen der Corona-Panik an den Märkten schlagen sich Enphase, Solaredge und Co. in Relation zu anderen Sektoren relativ gut.Doch hoch verschuldete Modulhersteller dürften einen temporären Corona-Wirtschaftsstillstand in China genau beobachten. Ein Solarinsider fürchtet gegenüber dem AKTIONÄR, dass gerade finanzschwache, kleinere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...