Der Bedarf an Rohstoffen ist enorm. Egal ob Kohle, Gold oder Platin gefördert wird - die Bergwerksbetreiber kommen an diesem Unternehmen nicht vorbei. Kohle gilt als klimaschädlichster Energieträger. Deutschland will daher so schnell wie möglich auf sie verzichten. Dennoch: Kohle wird weltweit noch auf Jahrzehnte ein bedeutender Energieträger bleiben. Derzeit befinden sich 1.400 Kohlekraftwerke im Bau oder der Projektierung. Experten erwarten eine neu installierte Kapazität von 670 Gigawatt.

