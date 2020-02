Hannover (www.anleihencheck.de) - Vergangene Woche gab es eine Ankündigung eines Deals (RfP des ESM) sowie die Mandatierung einer Roadshow (Green Bond der SNCF SA), so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.La Société nationale des chemins de fer français, oder bis dato kurz SNCF Réseau, werde ab 2. März eine Roadshow für eine grüne Benchmark-Anleihe durchführen. Geplant sei neben dem Umweltaspekt eine längere Laufzeit. Ab dem 30. Juni solle nur noch die SNCF SA statt der SNCF Réseau als einziger Emittent für die Unternehmensgruppe am Kapitalmarkt auftreten. Für 2020 plane die staatliche Eisenbahngesellschaft Frankreichs mit EUR 4 Mrd., für 2021 mit EUR 2 bis 4 Mrd. und in den Jahren danach mit EUR 1 bis 3 Mrd. ...

