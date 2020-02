Ort des Tages: VST Headquarter Leopoldsdorf. Die VST Building Technologies AG ist ein führender internationaler Anbieter von Technologielösungen für den Hochbau mit höchster Kompetenz im Bereich Verbundschalungstechnik. Die VST-Technologie wird hauptsächlich im Wohnungsbau eingesetzt. Die AG wurde im Jahr 2002 gegründet. Seither wurden über 200 Projekte in vielen verschiedenen Ländern Europas mit VST-Produkten gebaut. Die VST-Gruppe verfügt über langjährige Expertise in den Bereichen Verbundschalungstechnik, Engineering und Produktion. (Quelle: Website des Unternehmens) Bild: Projekt der VST Building Technologies AG in der Universumstraße. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich. Share ...

