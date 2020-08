Wegen einem historischen Tiefststand bei den Zuckerrübenanbauflächen ist die Zukunft der Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf mit 150 Arbeitsplätzen ab 2021 unklar. Für die heurige Rüben-Verarbeitungssaison im Herbst fiel Mitte August noch die Entscheidung die beiden Agrana-Fabriken in Tulln und Leopoldsdorf in Betrieb zu nehmen.Der börsennotierte Frucht-, Zucker-und Stärkekonzern Agrana ist bei Endkunden ...

