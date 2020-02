FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux rät den Anlegern von Godewind Immobilien zur Annahme des Angebots des französischen Konkurrenten Covivio. Analyst Edouard Enault änderte sein Votum für die Papiere in einer am Donnerstag vorliegenden Studie daher von "Hold" auf "Accept Offer". Das Kursziel passte er von 5,30 auf die gebotenen 6,40 Euro an. Er schätzt, dass der Deal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit über die Bühne gehen wird./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2G8XX3

