Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach dem Abverkauf der ersten beiden Handelstage hatte sich der DAX am Mittwoch zumindest zwischenzeitlich leicht ins Plus gearbeitet. Schon am Donnerstag ging es aber wieder abwärts. Charttechnik-Expertin Petra von Kerssenbrock, Commerzbank, analysiert den Deutschen Leitindex unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt sie im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt, wie es technisch beim Ölpreis aussieht und wie Anleger sich in dieser Lage verhalten können. Mehr dazu im vollständigen Interview.