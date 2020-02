An den Börsen finden die Ölpreise keinen Halt und stürzen, nach einem tiefroten Mittwoch, am Donnerstag weiter ab. Auch der Verfall der Heizölpreise in der DACH-Region nimmt nun richtig Fahrt auf und die Notierungen liegen durchschnittlich zwei Cent bzw. Rappen je Liter tiefer als gestern. Die Nachfrage nach Heizöl steigt sprunghaft an. Im Zuge der zahlreichen neuen Meldungen über die rasante Verbreitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...