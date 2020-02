FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Teamviewer-Papiere haben am Donnerstagnachmittag mit einem kräftigen Plus dem sehr schwachen Gesamtmarkt getrotzt. Sie legten zuletzt um 2,4 Prozent zu und waren damit im MDax der mittelgroßen Werte unter den wenigen Gewinnern.



Teamviewer ist ein Software-Hersteller für Computer-Fernwartung und Videokonferenzen. Dies nutzten in der aktuellen Coronavirus-Krise immer mehr Unternehmen, in dem sie ihre Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten ließen, um eine Virus-Ansteckung zu vermeiden, sagten Händler.



Einige Investoren gingen davon aus, dass Teamviewer von weniger Dienstreisen zugunsten anderer Kommunikationswege profitiere, hieß es weiter./ajx/zb



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

