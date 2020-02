Um auch für kleinere Aktien ein Börsensegment in Deutschland zu haben wurde vor nicht allzu langer Zeit das Scale Segment gestartet, dessen relevantesten Aktien im Scale 30 sind und der sehr entfernt an den Neuen Markt angelehnt ist. Im Scale 30 sind nicht nur Technologiewerte, sondern auch Immobilien und Beteiligungsgesellschaften. Auch sind einige sehr riskante Unternehmen drin, weswegen man hier durchaus etwas stockpicking betreiben sollte. Zu den 10 langfristigen Aktienideenfavoriten gehören daher Vectron, Helma, Blue Cap atec, aber insgesamt ist die Auswahl eher überschaubar, was auch wieder zeigt, dass Deutschland den Anschluss verliert mit seiner Wirtschaft. Mehr dazu im Video: ...

