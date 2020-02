=------------------------------------------------------------------------------- Gesamtstimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Hiermit teilt die Wienerberger AG mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Februar 2020 insgesamt 115.187.982 Stimmrechte und das neue Grundkapital EUR 115.187.982 beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 18.02.2020 wirksam. Weitere (freiwillige) Angaben: Die Veränderung der Gesamtzahl an Stimmrechten und des Grundkapitals aufgrund der erfolgten Einziehung von insgesamt 1.163.514 Stück eigenen Aktien ist seit dem 18.02.2020 wirksam. Rückfragehinweis: Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 39 | Barbara.Grohs@wienerberger.com Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2020 08:00 ET (13:00 GMT)