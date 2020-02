27. Februar 2019 - Vancouver (British Columbia). Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP, OTCQB: CYDVF, Frankfurt: C1Z1) ("Cypress" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Testprogramm von NORAM Engineering and Constructors Ltd. ("NORAM") abgeschlossen ist und die ersten Ergebnisse positiv sind. Wie bereits in einer Pressemitteilung vom 14. November 2019 (https://www.cypressdevelopmentcorp.com/news/2019/cypress-development-contracts-noram-engineering-for-clayton-valley-lithium-project-in-nevada/) berichtet, wurde NORAM damit beauftragt, den nachgelagerten Teil des überarbeiteten Abbaufließschemas für das Lithiumprojekt Clayton Valley von Cypress in Nevada zu prüfen. Die Tests wurden bei BC Research Inc. durchgeführt, einem Unternehmen der NORAM Group of Companies mit Sitz in Richmond (British Columbia).Das Programm nutzte sowohl synthetische als auch echte Lösungen, die im Rahmen der umfassenden Laugungstests von Cypress erstellt wurden, die bei Continental Metallurgical Services ("CMS") in Butte ("Montana") durchgeführt wurden. Bei den Tests wurden die Reinigungslösung und die Konzentrationsschritte innerhalb eines Teils des von NORAM und Cypress entwickelten Fließschemas simuliert. Die ersten Ergebnisse sind positiv und verdeutlichen, dass die Zielwerte für die Lithiumkonzentration und die Absonderung von Verunreinigungen in der Lösung erzielt wurden. Der ausstehende endgültige Bericht wird zur Aktualisierung der Massenbilanz im Prozessfließschema sowie zum Abschluss des Abbauschritts in der laufenden vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, die "PFS") des Unternehmens über dieses Projekt verwendet werden.Testergebnisse von NORAMSchrittLi (ppm)Mg (ppm)Ca (ppm)Fe (ppm)Al (ppm)Zufuhr380334033922701395Gereinigt36054154010Bezüglich der PFS arbeiten das Unternehmen und dessen Berater aktiv am Abschluss der Studie. Das Ressourcenmodell, die Grubenplanung, der Produktionsplan, die Standortauswahl und die Infrastrukturstudien für die Aufbereitungsanlage sind abgeschlossen.Der Plan basiert auf dem Abbau von 15.000 Tonnen Material pro Tag, um 25.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent ("LCÄ") pro Jahr zu produzieren. Das Minengebiet wurde so konzipiert, dass zunächst die oberen Teile der bei den Bohrungen 2019 vorgefundenen Abschnitte angepeilt werden (siehe Tabelle unten). Dieses Bohrgebiet stellt einen kleinen Teil der gesamten Lithiumressourcen im Konzessionsgebiet dar und wird voraussichtlich die Planungsgrundlage für die Produktion in den ersten 18 Jahren des Projekts unterstützen. Die umfassenden Laugungstests bei CMS ergeben Lithiumgewinnungsraten von 84 bis 86 Prozent und bestätigen die Säureverbrauchswerte der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, die "PEA") (https://www.cypressdevelopmentcorp.com/site/assets/files/3781/cyp_pea_clayton_valley_lithium_project_ni43-101.pdf) aus dem Jahr 2018. Schwefelsäure ist nach wie vor ein wichtiges Verbrauchsmaterial für das Projekt. Es wurden Angebote für eine Schwefelsäureanlage vor Ort, die Schwefelversorgung und den Transport eingeholt. Probleme in Zusammenhang mit der Laugung und der Filtration wurden behoben und das Testprogramm von NORAM vervollständigt das verbleibende kritische Planungselement, das für das Prozessfließschema der PFS erforderlich ist.Bohrlochabschnitte 2019BohrlochOberer Bereich (m)Boden (m)Intervall (m)Lithiumgehalt (ppm)GCH-0791881.189GCH-0887851.226GCH-0975741.115GCH-1054511.130GCH-1187821.115GCH-1281801.252Die PFS für das Projekt ist auf die Abbauschürfrechteblöcke Dean und Glory mit einer Größe von 4.780 Acres beschränkt. Ein weiterer Schürfrechteblock mit einer Größe von 1.280 Hektar war Teil des Rechtsstreits des Unternehmens mit Centrestone Resources LLC im Jahr 2019 und wurde von der PFS ausgenommen. Dieser zusammenhängende Schürfrechteblock befindet sich südlich und östlich des ursprünglich geplanten Minengebiets des Projekts. Diese Abbauschürfrechte umfassen die Landbesitze, auf denen Centrestone Resources zwei Explorationslöcher gebohrt hat. Am 16. Dezember 2019 erließ das Bezirksgericht (District Court) eine mündliche Anordnung, die ein Urteil im Schnellverfahren zugunsten des Unternehmens hinsichtlich dessen Forderungen gegenüber Centrestone Resources LLC darstellte. Am 6. Februar 2020 erließ das Bezirksgericht einen schriftlichen Beschluss für ein Schnellverfahren. Das Bezirksgericht hat für den 21. April 2020 eine Anhörung in Goldfield (Nevada) anberaumt, um die Schadenersatzklage des Unternehmens anzuhören.Todd Fayram, QP, Mitarbeiter von Continental Metallurgical Services, LLC, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.Über Cypress Development Corp.:Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Exploration und die Erschließung durch Cypress führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein neben der Mine Silver Peak von Albemarle, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas. Die Größe der Ressource macht das Project Clayton Valley zu einem erstklassigen Ziel, das das Potenzial aufweist, die zukünftige Lithiumversorgung für den schnell wachsenden globalen Lithium-Ionen-Batteriemarkt zu beeinflussen.Cypress Development Corp. verfügt über rund 90,1 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.Um mehr über Cypress Development Corp. 