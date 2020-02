NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Ausblick des Triebwerksbauers Safran sei überraschend positiv, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings bestehe erhebliches Risiko, sollte die Boeing 737 Max nicht Mitte des Jahres wieder an den Start gehen./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 02:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 02:04 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

