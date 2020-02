Von zwei Dutzend auf weltweit bislang 80.238 infizierte Menschen und mehr als 2700 Todesfälle binnen acht Wochen (Stand: 25.02.2020, Bundesgesundheitsministerium) - die rasante Ausbreitung der auf Covid-19 getauften Epidemie gleicht einem sich global erstreckenden Flächenbrand. Aber was bedeutet das für die Leiterplatten- und Elektronikbranche? Corona kennt keine Grenzen, längst sind andere Kontinente und Länder betroffen: Neben den USA und Europa wurden in Afrika sowie in Japan und Australien aber auch in Ägypten und im Iran die ersten Fälle registriert. Mit derzeit 16 laborbestätigten Fällen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...