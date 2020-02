Bitcoin, Litecoin, Ether und Co. - Kryptowährungen, die immer stärker in den Mittelpunkt der Gesellschaft drängen. Waren derartige Namen vor Jahren nur "Nerds" ein Begriff, so weiß man spätestens seit dem Jahr 2017, was Kryptowährungen tatsächlich sind - nämlich neuartige Spekulationsobjekte.Vom Allzeithoch zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...