Analogix Semiconductor, Inc. gab heute bekannt, dass sein SlimPort ANX7580 DisplayPort für MIPI-DSI Display Controller fortan auf mehreren Geräten verfügbar ist, darunter LG V60 ThinQ und Dual Screen, sowie auf verschiedenen portablen PC-Spielgeräten.

Analogix ANX7580 display controller enables dual screen handheld mobile applications (Graphic: Business Wire)

Mit einem 4-Kanal-DisplayPort 1.4 Input und 4 MIPI-Kanälen für ein Einzelpanel lässt sich der ANX7580 mit Grafikprozessoren (GPUs) verbinden, sowohl eingebettet als auch diskret, sowie mit MIPI-Displays, die heutzutage in dualen Clamshell-Display-Anwendungen eingesetzt werden. Diese Anwendungen profitieren von den folgenden Hauptvorteilen des ANX7580:

Unterstützung von DisplayPort und eingebettetem DisplayPort (eDP);

Unterstützung von ARM, x86 und anderen Computerarchitekturen;

Unterstützung des Schutzes digitaler Inhalte bei hoher Übertragungsrate (High-Bandwidth Digital Content Protection HDCP), z. B. Schutz von Videoinhalten und Hi-Fi-Audio;

Platzsparende (4x4 mm 2 ) und stromsparende (<150 mW) Architektur;

"Innovations- und Verfeinerungsarbeit stehen hinter unseren Planungen, Produkte zu entwickeln, die den Erfolg unserer OEM-Kunden ermöglichen", erklärte Michael Ching, Vice President Marketing bei Analogix. "Sie können differenzierte Dual-Screen-Anwendungen entwickeln, die sogar die extremsten Multitasker zufriedenstellen. Nutzer können voneinander unabhängige Anwendungen auf einem der Bildschirme öffnen oder eine Anwendung auf beide Bildschirme erweitern. Spieler können einen Bildschirm als Kontroll-Pad nutzen, während Multitasker mit zwei Apps gleichzeitig arbeiten können. Ein Vorteil dieses Formfaktors ist, dass das Dual-Screen-Accessoire je nach Bedarf aktiviert oder ausgeblendet werden kann."

Der ANX7580 befindet sich in der Massenproduktion.

Über Analogix Semiconductor

Analogix Semiconductor, Inc. entwickelt und fertigt Halbleiter für den digitalen Multimedia-Markt von portablen Geräten, wie Smartphones, Notebooks und AR/VR-Head-Mounted Displays, bis hin zu großen, hochauflösenden Fernsehern und High-End-Grafikkarten. Analogix ist Marktführer bei der Bereitstellung von Halbleiter-Komplettlösungen für Schnittstellen-Konnektivität für DisplayPort unter dem Markennamen SlimPort, wie etwa Hochgeschwindigkeits-Signalauswerter. Das Unternehmen ist Branchenführer im Bereich Anzeigenfeld-Controller, wie z. B. High-Speed-Timing-Controller-Lösungen mit niedrigem Stromverbrauch. Der DisplayPort-Standard ist eine innovative digitale Schnittstelle im Paketformat für hochauflösende Video- und Audioformate, der von der Gesellschaft für Standards in der Videoelektronik (Video Electronics Standards Association, VESA) entwickelt wurde. Produkte der Marke SlimPort sind über den USB-Anschluss von Typ C konform mit DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) und DisplayPort Alternate Mode.

Analogix-Timing-Controller für Anzeigefelder bieten den weltweit niedrigsten Stromverbrauch, das kleinste Packmaß und die proprietäre Bildverbesserung, um auf den neuesten HDR-Panels (High Dynamic Range) genauere Farben, dünnere Rahmen und gleichmäßigere Bildraten zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.analogix.com und www.slimport.com, folgen Sie uns auf Twitter @Analogix und @SlimPortConnect oder setzen Sie sich mit uns über LinkedIn in Verbindung.

Analogix und SlimPort sind Marken oder eingetragene Marken von Analogix Semiconductor, Inc. Alle übrigen Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

