=== *** 00:50 JP/Industrieproduktion Januar *** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Ludwigshafen *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), München *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis, Wien *** 07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q, Rom *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,7% gg Vj 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 4Q 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis, London 08:10 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis, Madrid *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj 08:45 FR/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 AT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar 09:00 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, Ergebnis 1Q, Zwingenberg *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: -2.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Februar *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar *** 11:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, PK zum Geschäftsbericht 2019, Frankfurt *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede an der Leuphana Universität Lüneburg *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 15:15 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Fort Smith Regional Chamber of Commerce *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 46,0 zuvor: 42,9 *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 100,8 1. Umfrage: 100,9 zuvor: 99,8 *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar *** - DE/Volkswagen AG (VW), Eckdaten zum Jahresergebnis und AR-Sitzung, Wolfsburg *** - ES/Amadeus IT Group SA, Jahresergebnis, Madrid - EU/Ratingüberprüfungen für Irland (Fitch), Dänemark (S&P), Estland (S&P), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Norwegen (Fitch), Weißrussland (Moody's), Schweiz (Fitch), Bosnien-Herzegowina (S&P) ===

