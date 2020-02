Neuer Tag, mehr Verluste: Der Future auf den Dow Jones signaliert am Donnerstag ein dickes Minus von rund 450 Punkten in der Eröffnungsphase. Inklusive der Verluste aus den Vortagen rutscht der Weltleitindex damit in der laufenden Woche um rund 10 Prozent ab. Was die Performance betrifft, ist es zum aktuellen Stand die schwächste seit der Finanzkrise. Zu den wenigen Aktien, die sich gegen den Trend stemmen, zählen neben den Covid-19-Plays auch 3D Systems (Q4-Zahlen). Alle aktuellen Entwicklungen ...

