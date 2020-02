Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Johanna Krämer blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen ist sich heute Nel auf Platz Eins. Und das aus gutem Grund. Die US-Tochter hat einen Auftrag für einen PEM-Elektrolyseur von Trillium Transportation Fuels erhalten. Das Unternehmen will den durch die Anlage produzierten Wasserstoff für den Betrieb von Brennstoffzellen-Bussen nutzen. Bei den Verkäufen steht Microsoft im Fokus. Auch bei dem US-Giganten kommt das Coronavirus mittlerweile an. Microsoft musste eine Umsatzwarnung für die Sparte "More personal computing" ausgeben.