London (ots/PRNewswire) - Fashion On Screen Plc meldete heute (27. Februar 2020), seinen Namen zu FOS Holdings Plc geändert zu haben. Das Ticker-Symbol des Unternehmens an der Wiener Börse, FOS, bleibt unverändert. Die Namensänderung folgt dem Aktionärsbeschluss, der am 19. Dezember 2019 auf der Hauptversammung des Unternehmens getroffen wurde.



