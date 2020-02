Quebec Precious Metals Corporation: Corporation Métaux Précieux du Québec opère une deuxième foreuse à Sakami

2 foreuses dédiées à la suite des résultats encourageants du programme de 2019

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 27 février 2020 / Corporation Métaux Précieux du Québec (TSXV:CJC)(FSE:YXEP)(OTC:CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le début de l'opération d'une deuxième foreuse sur son projet phare Sakami qu'elle détient à 100 % sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Le programme de forage de 25 000 m est entièrement financé. Grâce à la première foreuse, un total de 14 sondages (3 103 m) ont été complétés par QPM depuis le début de l'année. Les résultats sont en attente.

La Société annonce également que le levé héliporté magnétique couvrant le projet Elmer East (voir les communiqués de presse des 28 et 30 janvier 2020) a été complété. Ce projet est situé dans le prolongement de la récente découverte aurifère sur le prospect Patwon effectuée par Exploration Azimut Inc. sur son projet Elmer. Les résultats permettront de définir la prochaine phase d'exploration sur le projet qui sera réalisée par la Société en 2020.

Normand Champigny, Chef de la direction de QPM a déclaré: « La réalisation du programme de forage le plus important à Sakami se déroule bien. Des secteurs importants du projet demeurent sous-explorés. Il y aura un flux important de nouvelles tout au long de l'année sur nos programmes de forage et d'exploration de surface. »

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Jean-Sébastien Lavallée, (OGQ # 773), géologue, vice-président exploration, administrateur et actionnaire de la Société, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

