Altech Chemicals hat sich Stand By-Liquidität gesichert. Als potenziellen Kapitalgeber konnte man das erfahrene Finanzhaus Acuity Capital gewinnen.

Bis zu 10 Mio. Dollar!

Altech Chemicals (0,07 AUD | 0,04 Euro; AU000000ATC9) hat sich mit einem in Europa eher unüblichen Finanzmittel weitere 10 Mio. Dollar gesichert. Die Australier haben ein sogenanntes Controlled Placement Agreement (CPA) mit dem Kapitalgeber Acuity Capital geschlossen. Demnach sichert sich Altech dadurch "Stand by"-Aktienkapital. Man kann also bei Bedarf bis zu 10 Mio. Dollar vom Kapitalgeber erhalten und würde im Gegenzug Aktien ausgeben. Die Vereinbarung hilt bis zum 31. Januar 2023. Dabei ist Altech allerdings nicht verpflichtet, dieses Kapital auch einzufordern. Zudem hat Altech im Fall der Ausgabe von Aktien die volle Kontrolle über die Vorgehensweise bei der Platzierung, also bezüglich der Anzahl und des Mindestpreises der Aktien. Ganz nebenbei bewahrt sich das Unternehmen die Möglichkeit, auch andere Finanzierungsformen wahrzunehmen. Altech kann die Vereinbarung zudem zu jeder Zeit aufkündigen ...

