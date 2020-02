Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Woche hatte nicht nur desaströs begonnen an den Aktienmärkten, sie ging auch ähnlich negativ weiter. Der DAX rauschte am Montag abwärts, aber auch an den darauffolgenden Handelstagen war von Erholung nichts zu spüren, selbst die Marke von 12.500 Punkten hielt nicht. Johanna Krämer und Viola Grebe blicken auf eine tiefrote Handelswoche zurück und werfen schon mal einen Blick auf die Termine der kommenden Börsenwoche.