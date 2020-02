Im Minus liegt derzeit die People's United Financial-Aktie . Die Aktie kostete zuletzt 13,60 Euro. Ein Kursabschlag in Höhe von 60 Cent müssen derzeit die Aktionäre von People's United Financial hinnehmen. Für der Anteilsschein von People's United Financial liegt der Preis aktuell bei 13,60 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...