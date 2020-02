Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Neustadt an der Weinstraße/Bornheim bei Landau (pta024/27.02.2020/17:17) - Mit Wirkung zum 1. März 2020 kommt es im Aufsichtsrat und Vorstand der Hornbach Immobilien AG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Hornbach Holding AG & Co. KGaA, zu personellen Veränderungen.



Wolfger Ketzler legt mit Beendigung seiner Vorstandstätigkeit bei der Hornbach Baumarkt AG zum 29. Februar 2020 auch sein Mandat im Aufsichtsrat der Hornbach Immobilien AG nieder. Sein Nachfolger im Aufsichtsratsgremium wird mit Beginn des Geschäftsjahres 2020/21 (1. März 2020 bis 28. Februar 2021) Erich Harsch, der Vorstandsvorsitzende (CEO) der Hornbach Baumarkt AG. Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats der Hornbach Immobilien AG sind unverändert Albrecht Hornbach (Vorsitzender), CEO der Hornbach Management AG, und Roland Pelka (stellvertretender Vorsitzender), Finanzvorstand der Hornbach Management AG.



Ralf Kunz, Mitglied des Vorstands der Hornbach Immobilien AG, hat sein Mandat mit Wirkung zum 1. Januar 2020 im Einvernehmen und mit Zustimmung des Aufsichtsrats niedergelegt, nachdem er zum Jahresende 2019 seine langjährige Tätigkeit als Leiter der Bauabteilung der Hornbach Baumarkt AG beendete. Kunz trat 1992 als Projektleiter im Bauwesen in das Unternehmen ein und wurde 1997 Leiter der Abteilung Bauwesen. In den Folgejahren übernahm er zusätzliche Verantwortung für die Bereiche Markteinrichtung (2002), Gebäudemanagement (2006) und Technischer Einkauf (2007). Neben seinen Aufgaben als Führungskraft in der Hornbach Baumarkt AG wurde der 53-jährige Bauingenieur im Dezember 2008 zum Mitglied des Vorstands der Hornbach Immobilien AG bestellt. Der Aufsichtsrat dankte Ralf Kunz für seine 28-jährige Verbundenheit mit dem Unternehmen und seinen wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Expansion der Hornbach-Gruppe mit großflächigen Bau- und Gartenmärkten in Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern.



Der bislang dreiköpfige Vorstand der Hornbach Immobilien AG wird ab dem Geschäftsjahr 2020/21 auf zwei Vorstandsmitglieder verkleinert. Mitglieder des Vorstands sind unverändert Manfred Kummer (Leiter Immobilienentwicklung / Hornbach Baumarkt AG) und Thomas Wieder (Leiter Konzerncontrolling, Risikomanagement, Loss Prevention, Versicherungen / Hornbach Baumarkt AG).



Im Teilkonzern Hornbach Immobilien AG ist die Immobilien- und Standortentwicklung für die operativen Gesellschaften im Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern (Hornbach-Gruppe) angesiedelt. Zur Hornbach-Gruppe gehören daneben der größte operative Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG (DIY-Einzelhandel) sowie der Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH (regionaler Baustoffhandel).



(Ende)



Aussender: Hornbach Holding AG & Co. KGaA Adresse: Le Quartier Hornbach 19, 67433 Neustadt an der Weinstraße Land: Deutschland Ansprechpartner: Axel Müller Tel.: +49-6348 60-2444 E-Mail: axel.mueller@hornbach.com Website: www.hornbach-holding.de



ISIN(s): DE0006083405 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1582820220434



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 27, 2020 11:17 ET (16:17 GMT)





HORNBACH-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de