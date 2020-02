COURBEVOIE (dpa-AFX) - Saint-Gobain hat mit seinem Betriebsgewinn für das vergangene Jahr die Schätzungen der Experten übertroffen. Der französische Baustoffkonzern verzeichnete mit 3,39 Milliarden Euro einen Anstieg des operativen Gewinns um 5,7 Prozent, wie Saint-Gobain am Donnerstagabend mitteilte. Die von Bloomberg befragten Analysten hatten im Schnitt mit 3,35 Milliarden Euro gerechnet. Auch unterm Strich konnte Saint-Gobain deutlich zulegen.



Mit Blick auf das laufende Jahr will Saint-Gobain beim operativen Gewinn wachsen. Der Konzern weist darauf hin, dass der Einfluss des Coronavirus schwer einzuschätzen sei. Allerdings erziele der Konzern mit rund zwei Prozent einen überschaubaren Teil seines Umsatzes in China.



Der Umsatz von Saint-Gobain lag 2019 bei 42,57 Milliarden Euro, das sind 1,9 Prozent mehr als 2018. Saint-Gobain will eine Dividende von 1,38 Euro pro Aktie für 2019 ausschütten, fünf Cent mehr als für das Vorjahr./fba/jha

