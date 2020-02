Wie schon mehrfach beschrieben ist das Gold-Silber-Ratio ist seit vielen Jahrhunderten ein Maß für die relative Attraktivität von Gold gegenüber Silber und Silber gegenüber Gold.Regionale Unterschiede in ihrer jeweiligen Verfügbarkeit führten zu Wanderungsbewegungen des knapperen Metalls zum Ort mit dem höheren Preis. Diese Arbitrage wurde allerdings durch hoheitliche Eingriffe beeinflusst. Der stärkste von diesen war die Abschaffung zunächst von Silber und schließlich von Gold als Zahlungsmittel.Heute liegt das Gold-Silber-Ratio bei 92,55. Dies bedeutet, dass man für den Gegenwert einer Unze Gold in US-Dollar 92,55 Unzen Silber erhält.In den vergangenen Tagen ist das Verhältnis noch einmal scharf angestiegen, wie nachstehende Grafik verdeutlicht. Dies lag weniger an einem stärker steigenden Goldpreis als an einem schneller fallenden Silberpreis.

