HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Allianz SE anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 252 Euro belassen. Der Versicherer habe ordentlich abgeschnitten, wenngleich er mit einem etwas besseren operativen Ergebnis gerechnet habe, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet zwar wegen der Verbreitung des Coronavirus weitere Marktschwankungen in den kommenden Monaten; mittelfristig betrachtet aber dürften die Allianz-Aktie ein gutes Investment bleiben./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 17:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2020 / 17:08 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

