NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im späten US-Handel wieder unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete er 1,0988 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs für den Euro am Nachmittag in Frankfurt auf 1,0964 (Mittwoch: 1,0875) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9121 (0,9195) Euro.



Nicht nur der Euro, auch viele andere Währungen legten im Vergleich zum Dollar erheblich zu. Auslöser sind zunehmende Spekulationen auf Zinssenkungen durch die US-Zentralbank (Fed), da durch die Ausbreitung des Virus negative Auswirkungen auf die Wirtschaft erwartet werden./ck/fba