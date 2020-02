Nach den jüngsten Expansionen in Deutschland, Österreich, Südafrika, Schweden, Finnland und Dänemark erschließt Juniper Systems Limited jetzt auch den indischen Markt.

Birmingham, Großbritannien, Feb. 27, 2020, ein Hersteller robuster Handheld-Computer, Smartphones und präziser GNSS-Empfänger, hat heute bekannt gegeben, dass er über eine neue Partnerschaft mit Elkay India in den indischen Markt einsteigt. Mit der Partnerschaft soll der Bedarf an robusten Datenloggern und -Empfängern in der indischen Vermessungstechnik, Industrie und Energiebranche gedeckt werden, wo Geräte auch unter widrigen Witterungsbedingungen funktionieren müssen.



"Die Partnerschaft mit Elkay India war eine natürliche Entscheidung für Juniper Systems", so Simon Bowe, Managing Director von Juniper Systems Limited mit Unternehmenssitz in der Nähe von Birmingham, Großbritannien. "Elkay versteht die anspruchsvolle Technologie unserer Produkte und die Anforderungen des Marktes. Wir freuen uns sehr darauf, mit dem Team von Elkay zusammenzuarbeiten."

Indien ist ein idealer Markt für die Produkte von Juniper, die auch unter extremen Witterungsbedingungen reibungslos funktionieren. Mitarbeiter im Außeneinsatz, wie Vermessungsmitarbeiter und Kraftwerkstechniker, sind hier häufig plötzlichen Wetterumschwüngen ausgesetzt. Landesweit variieren die Temperaturen je nach Jahreszeit zwischen 0 °C und 45 °C oder mehr. Diese Schwankungen sowie Staub und Monsunregen können dazu führen, dass mobile Feldcomputer nicht mehr funktionieren und wichtige Daten, die im Laufe des Tages erfasst wurden, verloren gehen.

"Die robusten Computer von Juniper Systems sind speziell für Mitarbeiter konzipiert, die unter widrigen Witterungsbedingungen arbeiten", so Bowe. "In Indien haben Mitarbeiter im Außeneinsatz regelmäßig mit Verzögerungen zu kämpfen, beispielsweise wenn ihre Feldcomputer bei heftigem Regen nicht mehr funktionieren. Unsere Produkte sind vor den Elementen geschützt und funktionieren auch unter extremen Bedingungen."

"Die Bereitstellung dieser robusten Handheld-Computer und GNSS-Empfänger für Arbeitnehmer in unserem Land ist sehr wichtig", erklärt Sunil Lamba, Managing Director von Elkay India. "Wir wissen, dass es auf dem Markt einen Bedarf für diese äußerst zuverlässigen Produkte gibt, und wir freuen uns, mit Juniper Systems Limited zusammenzuarbeiten, um sie Unternehmen bereitzustellen, deren Mitarbeiter häufig im Freien arbeiten."

Zu den Produkten von Juniper, die auf dem indischen Markt wahrscheinlich großen Anklang finden werden, gehören das neue Rugged-Tablet Mesa 3 , der robuste Handheld-Computer Archer 3 und der robuste Submeter-GNSS-Empfänger Geode GNS2 . Jedes dieser Produkte ist gemäß Schutzklasse IP68 zertifiziert und wurde strengen Tests unterzogen. Mit diesen wird sichergestellt, dass die Computer gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt sind, auch nach einem Sturz noch ordnungsgemäß funktionieren und die erfassten Daten unabhängig von äußeren Bedingungen sicher gespeichert werden.

Die in den USA hergestellten Produkte entsprechen zudem dem US-Militärstandard MIL-STD-810G, der belegt, dass die Computer darauf getestet wurden, den extremen Umweltbedingungen standzuhalten, denen sie über ihre gesamte Lebensdauer hinweg ausgesetzt sein werden.

Das Rugged-Tablet Mesa 3 ist mit den Betriebssystemen Microsoft Windows 10 oder Android verfügbar, und bietet dadurch zusätzliche Flexibilität. Mesa 3 und Archer 3 bestechen außerdem mit einer langen Akkulaufzeit von 8 bis 12 Stunden. So können Mitarbeiter im Außeneinsatz produktiver und effizienter arbeiten.

Der robuste GNSS-Empfänger Geode GNS2 bietet Submeter-Genauigkeit in Echtzeit für die präzise Aufzeichnung geografischer Positionen. Er empfängt Signale von GPS, SBAS, GLONASS, BeiDou, GALILEO und QZSS und ist mit einer Reihe von Geräten und verschiedenen Betriebssystemen kompatibel, beispielsweise Windows, Windows Mobile, Android, iPhone und iPad.

Die Produkte von Juniper Systems sind jetzt in ganz Indien erhältlich.

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems mit Unternehmenssitzen in Logan, UT, USA, und Birmingham, Großbritannien, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Geomatik, Industrie, natürliche Ressourcen, Versorgung, öffentliche Dienste und Militär.

Über Elkay India

Elkay wurde 1992 gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter elektronischer Komponenten, Systeme und Subsysteme. Aktuell erweitert das Unternehmen sein Angebotsspektrum zusätzlich um Systemintegrationsservices und IT-Lösungen. Dank seiner starken Präsenz auf den Märkten für Navigations- und Überwachungstechnologien kann Elkay seinen Kunden umfassende Lösungen für ihre gesamten Projektanforderungen bereitstellen. Zu den Kunden von Elkay gehören wichtige Unternehmen aus den Sektoren Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation und Industrie sowie staatliche Organisationen und Regierungsbehörden im ganzen Land.

ANSPRECHPARTNER Juniper Systems Limited https://junipersys.com (https://junipersys.com/) Simon Bowe, Managing Director +44 (0) 1527 870773 simon@junipersys.com (mailto:simon@junipersys.com) Barbara Sanner, Pressekontakt +1 480 980 0298 barbara.sanner@junipersys.com (mailto:barbara.sanner@junipersys.com) Elkay India Sunil Lamba, Managing Director +31 (0) 71-5249290 sunil@elkayintl.com (mailto:sunil@elkayintl.com)