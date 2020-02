Der Dow Jones hat am Donnerstag den in Punkten gemessen höchsten Verlust seiner Geschichte hinnehmen müssen. Das US-amerikanische Börsenbarometer brach um weit über 1.000 Punkte ein. Die Rekord-Verlust-Serie der vergangenen Tage setzt sich damit fort. 29 Titel gingen mit teils horrenden Verlusten aus dem Handel, darunter Apple, Boeing und Microsoft.Der meist beachtete Aktienindex der Welt hat in den vergangenen Tagen einen traurigen Rekord aufgestellt. Der Dow Jones hat in Serie drei der schlimmsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...