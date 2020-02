Beyond Meat hat am Donnerstag nach Börsenschluss in New York seine Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Den Anlegern blieb trotz solider Entwicklung das Essen im Halse stecken. Die Aktie, im Handelsverlauf bereits sechs Prozent im Minus, rutschte nachbörslich weiter ab. Die 100-Dollar-Marke könnte am Freitag unterschritten werden.Der für seine veganen Burger bekannte Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat wächst weiter kräftig. Im vierten Quartal kletterten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert ...

